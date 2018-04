Le marché de Saint-Pierre, le rendez-vous des artisans passionnés et des producteurs locaux

Chaque samedi, le marché de Saint-Pierre, à La Réunion, offre un étonnant festival de saveurs, d'arômes et de couleurs. Fruits exotiques, épices et gourmandises locales éveillent les sens des visiteurs. Il y règne la bonne humeur et la convivialité, le tout dans un décor à faire pâlir les métropolitains friands de soleil, de palmiers et d'eau cristalline. Si dans les années 80 il y avait une trentaine d'exposants, ils sont plus de 600 aujourd'hui. A part les producteurs locaux, on y retrouve également des artisans soucieux de partager leur culture aux touristes. De l'authenticité, du goût et surtout beaucoup d'amour, un savoureux mélange qui pourrait mener le marché de Saint-Pierre vers la victoire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.