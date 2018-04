Le marché de Saint-Valery-sur-Somme, là où règnent la chaleur et la convivialité

En plein centre de la place des Pilotes en Picardie, le marché de Saint-Valery-sur-Somme est en lice pour le concours national du plus beau marché. Se tenant tous les dimanches au bord de la baie de Somme, il y règne une ambiance conviviale et dynamique. Ici, les commerçants s'échangent non seulement des sourires mais également leurs produits. On y trouve de tout : des produits alimentaires, de la décoration, du textile et toutes les spécialités culinaires de la Picardie. Avec tout ça, les clients peuvent profiter d'une vue imprenable sur le mer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 20/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 20 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.