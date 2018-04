Le marché de Toucy, le "garde-manger de Paris"

Au marché de Toucy, les marchands ont dû batailler pour obtenir une place. Ici, la qualité et la fraîcheur sont de rigueur. Tous les samedis, ce village de moins de 3 000 habitants change de visage. En tout, 150 exposants envahissent trois rues principales. Les habitués, eux, sont guidés par le parfum des produits du terroir : boudin, lait frais, fromage,... Pour eux, le marché serait presque hors catégorie. Plus qu'un marché, ce patrimoine de la ville mériterait d'être sacré Plus beau marché de France pour son authenticité, mais surtout parce qu'il a su conserver son identité au fil du temps et des générations, selon les producteurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.