Au marché de Troyes, les commerçants offrent le meilleur des produits du terroir

Dans les Halles de Troyes, c'est tout naturellement sur le champagne, le produit du terroir le plus réputé, que les commerçants espèrent fêter le titre du plus beau marché de France. Mais le marché de Troyes a d'autres trésors. Dès sept heures, les étals de fruits et de légumes s'offrent aux clients qui y trouvent une atmosphère très conviviale et des produits satisfaisants. Et Alexandre Gye-Jacquot, le meilleur chocolatier de France n'oublie pas de leur offrir quelques douceurs. Tout se passe dans la grande halle construite en 1874, symbole de l'ère industriel et de modernisme. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.