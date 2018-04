Le marché de Versailles, une place qui a traversé les époques

C'est en 1634 que Louis XIII a instauré le marché Notre-Dame au centre du vieux bourg, à Versailles. En 1669, Louis XIV le fait ensuite déplacer sur son actuel emplacement et ce n'est qu'en 1720 qu'il a été réorganisé en quatre carrés. Le marché de Versailles a donc traversé les époques et c'est ce qui fait son charme et sa renommée. Ici, tout est affaire de bons produits. Fleurs de saison, saucissons, fromages et même des crêpes bretonnes y ont élu domicile. Et avec la centaine de commerçants présents sur le marché, chaque bourse y trouve son compte. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.