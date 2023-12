Marché déplacé, prison évacuée... Saintes sous les eaux

Difficile de sortir sa poubelle ce jeudi matin rue Taillebourg. Les habitants de ce quartier se retrouvent à nouveau les pieds dans l'eau, et cette fois-ci, elle est montée très vite. Quelques rues plus loin, même surprise pour Mathieu. Il s'est réveillé ce matin avec des parpaings devant son portail, son garage est inondé. C'est la deuxième fois cet hiver que la ville de Saintes subit des inondations. En novembre dernier, l'eau avait recouvert plusieurs rues pendant plus de deux semaines. Les agents municipaux se sont rapidement remobilisés. Une centaine d'employés sont sur le terrain depuis mercredi. L'eau continue de monter et devrait atteindre les six mètres ce dimanche, lors du pic de la crue. Par précaution, la maison d'arrêt a évacué ses 142 détenus dans d'autres centres pénitentiaires, une opération sous haute surveillance. Le marché de Noël, installé près de la Charente, est également déplacé un peu plus haut dans la commune. Heureusement, dans les prochains jours, la pluie laissera la place au soleil dans tout le département. TF1 | Reportage A. Vieira, C. Devaux