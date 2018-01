Le marché français est un lieu d'échange et de partage

Par tous les temps, faire le marché est l'occasion de venir flâner et de dénicher des produits locaux aux meilleurs prix. Mais au-delà des odeurs qui aguichent les papilles, les inconditionnels s'y rendent pour les rencontres avec les commerçants souriants et toujours fidèles au poste. Ce sujet a été diffusé dans le journal téléorganisé par les Syndicats, visé de 13h du 15/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.