Le marché Fréry de Belfort, un patrimoine commercial et architectural

L'aspect du marché de Belfort est très particulier. Ses monumentales façades vitrées peuvent faire penser à une gare et ses volets de métal à une cathédrale. Son histoire remonte à 1906. Chaque samedi, un musicien arpente le marché, une tradition qui ravit les acheteurs. Par ailleurs, tous les sens sont mis à contribution et au moment des dégustations, certains ont du mal à s'arrêter. Les fromages de Franche-Comté sont addictifs. Adultes et enfants y trouvent leur compte : les parents ont droit à des vagues de dégustations, tandis que les enfants profitent de la crèche atelier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.