Le marché du Puy-en-Velay existe depuis le XVème siècle

Le marché du Puy-en-Velay dans l'Auvergne se tient au cœur de la ville, tous les samedi depuis le XVème siècle. Les commerçants y exposent des étals colorés de tous les fruits et légumes de saison, ainsi que les fameux fromages de Velay. Outre les produits de la ferme, la musique et les voix hurlantes en font également sa particularité.