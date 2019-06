Marché : quelles sont les missions du placier ?

Pour organiser un marché, il faut avant tout une place et bien sûr les commerçants. Tel un chef d'orchestre, le placier coordonne l'emplacement de chaque vendeur. C'est donc auprès de ce dernier que les négociations des meilleurs emplacements se fassent. En parallèle, il est également celui qui tient les cordons de la bourse. La plupart des commerçants paient à l'année leur place sur le marché. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.