Le Marché des Soies de Lyon, le rendez-vous des amoureux de soie

Depuis près de 200 ans, la soie est une matière très plébiscitée. Le public pourra en admirer de toutes les sortes et de toutes les couleurs à l'occasion du Marché des Soies qui se tient sur la Presqu’île de Lyon, jusqu'au 18 novembre 2018. Plus de 12 000 visiteurs y seront attendus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.