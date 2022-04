Marcher au-dessus des arbres en Haute-Loire

À première vue et avant même de mettre un pied dessus, la passerelle fait déjà son petit effet. Au beau milieu des gorges du Lignon (Haute-Loire), elle propose donc une sensation rare : celle d'une traversée de 270 mètres, suspendue à près de 80 mètres au-dessus du sol. La vue y est tout simplement inégalable. "C'est parfait et magnifique. Ils ont eu une bonne idée" ; "C'est génial", témoignent certains promeneurs. Pour d'autres, les sensations sont bien plus fortes. En évitant de regarder ses pieds ou en se cramponnant, tout est bon pour parvenir à traverser la passerelle qui bouge un peu sous nos pas. "Un peu de vertige, mais ça va" ; "On joue un peu avec notre peur parce qu'on peut voir en dessous", confient-ils. Pour profiter un peu plus encore du paysage, un belvédère de sept mètres de long a été aménagé pour quelques photos souvenirs supplémentaires. La passerelle du Lignon est définitivement hors du commun et les réactions sont souvent à la hauteur. En accès libre et gratuit, elle a déjà conquis, en moins d'une semaine, plusieurs milliers de curieux. TF1 | Reportage G. Frixon, T. Gathy