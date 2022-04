Marchés : à la rencontre de Monique Rubin

Pour la trouver, il suffit d’aller aux marchés, en l’occurrence, à la foire de Beaucroissant (Isère), une institution depuis le XIIIe siècle. Monique Rubin, présidente de la Fédération nationale des marchés de France, n’a pas cette longévité, mais ça fait quand même 56 ans qu’elle habille les têtes sur tous les marchés de la région, par tous les temps. "Je devrais m’arrêter, mais je n'arrive pas. Sincèrement, c’est un beau métier", se réjouit-elle. Et comme souvent chez les commerçants, c’est une histoire de famille. À ses côtés, Monique a son fils Michel, et son compagnon Michel aussi. Une présidente, qui dans les sondages, battrait tous les records. Elle est en croisade pour défendre la présence des animaux dans les allées, le made in France et ces produits essentiels devenus rares, sans oublier de faire honneur aux innombrables spécialités. Monique Rubin n’oublie pas non plus de trinquer à la santé des marchés. Bref, tout ce qui fait que vous, Français, vous les aimez. "C’est populaire. On est dans la campagne. C’est ce côté qu’on aime" ; "Je trouve tout ce qu’il me faut en une seule fois ", confient des passants. TF1 | Reportage G. Charnay, Q. Russell