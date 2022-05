Marchés à Lyon : les nouvelles règles ne passent pas

Le marché du centre-ville de Lyon a sa quiétude habituelle. Pourtant, depuis quelques semaines, certains commerçants sont en colère. La nouvelle réglementation des marchés voulue par la municipalité en est la cause. Premier changement : les vendeurs devront payer pour l’intégralité de leur emplacement, y compris ce que l’on appelle "les retours". Comme le coût est calculé au mètre linéaire, cela va représenter une charge supplémentaire. Autre évolution : l’interdiction des barnums à partir de 2025. Selon la municipalité, leurs pieds gênent le passage des clients et entraînent des chutes. Il faudra les remplacer par des parasols. Enfin, une plus grande assiduité sera demandée aux commerçants. S’ils veulent conserver leur emplacement, ils devront être présents au moins une fois toutes les cinq semaines, contre huit actuellement. Une manifestation des commerçants était organisée devant l’Hôtel de ville lundi, mais la municipalité estime que la concertation est terminée. Le nouveau règlement entrera en vigueur en juin. TF1 | Reportage C. Buisine, D. Paturel