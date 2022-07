Marchés d’été : comment bien choisir les produits du terroir

Ils vous feront de l’œil tout l'été. Et vous, avez-vous l’œil pour les démasquer ? Ces produits estampillés trésors du terroir qui sont industriels, au pire, importés. Parole de producteur, un vrai saucisson artisanal a toujours sa ficelle et non une agrafe. "Il faut quand même qu'il soit assez sec. Ce qui est bien, c'est les fleurs. Donc, c'est qu'il a bien séché", explique Cathy Chaix, bouchère. Autre conseil : n'hésitez pas à le tâter. Sa forme doit être irrégulière. Autre produit sujet aux arnaques : le miel. Là encore, ouvrez grand vos yeux. "Sur l’étiquetage, il faut bien regarder le rucher où il se trouve, le producteur avec la DLUO. N'hésitez pas à poser des questions à l'apiculteur pour savoir d'où vient son miel, où il est et comment il est fait", lance un monsieur. Enfin, méfiez-vous des prix trop alléchants. Un miel à moins de dix euros le kilo ou un saucisson à moins de 25 euros le kilo ont peu de chance d'être artisanal. TF1 | Reportage G. Charnays, B. Gereys