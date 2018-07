Les marchés nocturnes rencontrent un vif succès

À Crozon-Morgat, dans le Finistère, les marchés nocturnes plaisent beaucoup aux vacanciers de passage dans la région. Ils peuvent y trouver de tout en passant par le bois, le textile ou encore la maroquinerie. Les choix des produits sont larges. D'autres promeneurs, eux, savourent le plaisir de flâner, de passer des moments conviviaux en famille et d'apprécier la fraîcheur en soirée en regardant les spectacles qui animent les rues. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.