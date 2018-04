Le marchois, un patois encore utilisé au quotidien dans la Creuse

Le marchois se parle entre le Nord de la Creuse et le Sud de l'Indre. On le confond avec l'occitan limousin. Avant, il était beaucoup parlé par les paysans de la région. Simone Girsic, une habitante de Crozant s'amuse quand des visiteurs ne comprennent pas les mots en marchois qui sont pourtant utilisés au quotidien dans leur campagne. Un parlé qui est transmis de génération en génération et encore utilisé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.