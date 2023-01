Marchons cinq minutes toutes les demi-heures !

D'un pas décidé, Christiane se motive chaque jour pour marcher une heure minimum. Et en plus, selon une étude américaine, se déplacer seulement cinq minutes toutes les demi-heures réduit la fatigue, la tension artérielle et surtout, améliore la bonne humeur. Mais alors, comment faire quand on est au travail ? Jeanne en a fait l'expérience ce jeudi matin, cinq minutes, le temps de faire une pause ou de passer quelques coups de fil. Résultat, "bilan positif". Juste en face, Laurette. Elle essaye de trouver des moyens pour mettre en place cette bonne habitude. Mais la promenade est difficile à appliquer pour certains métiers, comme par exemple les chauffeurs de taxi. "Dès fois, on pouvait faire cinq heures de voiture d'affilée et aller sortir le bagage de quelqu'un à cinq heures du matin à l'aéroport. On avait les jambes un peu engourdies et c'est là qu'on se dit, mince, on n'a pas assez marché dans la nuit", affirme Cédric. TF1 | Reportage M. Pirckher, A. Janssens