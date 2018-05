Marcigny : l'implantation d'une grande surface divise la population

En Charolais, la population fait face à un problème de taille, celui du projet d'implantation d'une nouvelle grande surface. Les habitants sont, en effet, partagés entre le fait de l'accepter ou non. Si d'une part, certains sont contre l'idée et préfèrent faire leurs emplettes dans les petits commerces de proximité, d'autres voient la création d'un nouvel hypermarché comme un renforcement de la vie économique du territoire. Par ailleurs, une pétition contre le projet circule et a déjà réussi à collecter plus de 6 600 signatures. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/05/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.