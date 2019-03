Mardi gras, l'occasion pour les enfants de se déguiser et de faire la fête

Les enfants des maternelles fêtent le Mardi gras ce 5 mars 2019. L'occasion pour eux de se déguiser, de s'amuser et de défiler dans un carnaval. Pirate, Spiderman, princesse... on découvre un large éventail de costumes pour ces bambins. Les maîtresses se sont même prêtées au jeu pour passer du bon temps avec les petits. Les parents, quant à eux, immortalisent ce moment festif un peu spécial. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/03/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.