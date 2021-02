Mardi gras : les écoles vendéennes font la fête malgré tout

Pour les enfants, c'est la fête ce mardi à l'école. Ils étaient impatients de cette journée dès leur arrivée. De la tête aux pieds, les enfants vendéens se sont transformés pour le Mardi gras. Il y a ceux qui font revivre l'histoire et ceux qui s'émancipent. Les maîtresses se déguisent elles aussi pour l'occasion. Les enfants sont toujours curieux de voir leurs tenues. Passage obligé, un petit cours sur les traditions du Mardi gras. Pour les maternelles, c'est la première fois qu'ils viennent déguisés. Émerveillés, ils sont contents de voir leurs copains. Ils dansent avec ces derniers. C'est ça aussi le carnaval. Si beaucoup d'établissements ont annulé les festivités, ici aux Sables-d'Olonne, on a voulu marquer le coup. Et effet, le carnaval et le Mardi gras resteront des souvenirs d'enfance. Puis une petite gourmandise pour continuer cette journée qui symbolise pour le calendrier chrétien, la fin de la semaine des jours gras. Mercredi, commencera la période du Carême.