Mardi gras : zoom sur les déguisements et les masques les plus tendances

En ce jour de mardi gras, il faut à tout prix réussir son déguisement. A Strasbourg (Bas-Rhin), une boutique de la banlieue propose plusieurs choix dont celui de super-héros. Et il faut compter 60 euros environ pour le prix de la licence. Si le déguisement de Harley Quinn a du succès, les Kigurumi ont aussi le vent en poupe. Dans un autre magasin, les masques et les accessoires de références sont également très prisés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 25/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.