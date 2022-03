Maréchal-ferrant au féminin

A seulement 21 ans, Louna est maréchale-ferrante. Elle a passé son CAP il y a quelques mois et commence à se faire une place dans ce milieu très masculin. Avant de ferrer le cheval, il faut parer le sabot c'est-à-dire limer la corne. Sur 2 300 maréchaux-ferrants dans l'Hexagone, les femmes restent minoritaires mais leur nombre augmente chaque année. Il est temps de passer à la dernière étape. Les fers sont chauffés à 800 degrés puis ajustés patiemment à la taille du sabot. Quelques coups de marteau et le tour est joué. Les chevaux sont prêts à être attelés. Gilbert est impressionné par le savoir-faire de la jeune femme. Environ 200 femmes maréchales-ferrantes sillonnent désormais les routes du pays. Laurie, 27 ans, représente cette nouvelle génération qui dépoussière le métier. Les femmes n'ont pas peur de préconiser de nouvelles pratiques comme l'utilisation de fers en plastique. Des femmes souvent plus sensibles au bien-être animal. La nuit tombe et Laurie est toujours au travail, preuve que ce métier difficile est surtout une passion. TF1 | Reportage C. Buisine, J. Chaize