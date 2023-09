Marges sur les carburants : qui fait le plein ?

Lorsque vous faites le plein, savez-vous exactement ce que vous payez, et à qui vous le payez ? Une dame a eu la réponse correcte. Le carburant rapporte d'abord à l’État. Sur un litre de sans plomb 195 à 1,96 euro en moyenne, les taxes, c'est un euro et deux centimes. C'est presque 60% de ce que vous payez qui va directement dans les caisses de l'État. Ensuite, il y a la matière première, le pétrole brut à 66 centimes. Selon Bercy, les distributeurs font 23 centimes et le raffinage, seulement cinq centimes. C'est sur les distributeurs et les raffineurs que le gouvernement veut mettre la pression ce mardi après-midi. Mais même s'ils font un effort et baissent leurs marges, le résultat sera limité. Le chef de l’État a déjà demandé aux distributeurs de vendre l'essence à "prix coûtant ". Pour Leclerc, c'est oui ! Dès vendredi et jusqu'à nouvel ordre, dans leurs 750 stations, le carburant sera à "prix coûtant ". Ce sont les seuls pour le moment. Casino, Super U, et Carrefour promettent, eux, de faire des opérations temporaires. TF1 | Reportage G. Bertrand, S. Humblot