Mariage de communes : mariage heureux pour les habitants ?

La commune d'Oullins (Rhône) compte 26 000 habitants contre 10 000 pour la commune de Pierre-Bénite. Ces deux communes ont décidé de s'unir et ne feront bientôt plus qu'un. La fusion a été choisie par les deux élus. L'objectif est de peser plus lourd démographiquement et de pouvoir financer de nouveaux équipements. Elles pourront également faciliter l'obtention de passeports et de pièces d'identité. Les équipes de police seront, quant à elles, renforcées. Cependant, ces changements ne font pas l'unanimité du côté des habitants. En effet, il est impossible pour les deux élus de siéger ensemble à la nouvelle commune. L'un devra donc céder sa place à l'autre. Concernant les noms des rues, les facteurs s'inquiètent d'un futur casse-tête. Selon les élus, il ne faut pourtant pas s'inquiéter, car aucun changement d'adresse n'est à prévoir. Les services des deux mairies et les fonctionnements administratifs seront inchangés. En revanche, le nom de la future commune devra être changé et devenir "Oullins Pierre-Bénite". La fusion devra prendre effet en début de l'année prochaine. TF1 | Reportage C. Eckersley, D. Paturel