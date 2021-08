Mariage : le pass sanitaire s'invite à la cérémonie

Marine et Paul vont se dire oui dans quelques heures. Mais la veille, dans la salle de réception, ils réglaient les derniers détails de leur fête de mariage. Plus de 200 invités soumis à un pass sanitaire, c'est désormais la règle. Pour les futurs mariés, il a fallu s'organiser en urgence. "On a contacté nos invités la dernière semaine pour savoir s'ils étaient vaccinés", explique la mariée. Il a fallu donc récupérer tous les QR code, comme celui de Bernadette, la maman de la mariée, rassurée de cette obligation. Le contrôle des pass sanitaires des invités est à la charge des mariés. Vaccin ou test PCR sont obligatoires sous peine d'une amende de 1 500 euros. C'est le même montant que pour les restaurateurs. Mais Marine et Paul veulent profiter du plus beau jour de leur vie et vont missionner quelques personnes. Paradoxe, lors des cérémonies de mariage à l'Hôtel de ville, le pass sanitaire n'est pas obligatoire. Alors par précaution, la mairie d'Hem (Nord) a maintenu un protocole sanitaire strict. Comme la mairie, les lieux de culte bénéficient, eux aussi, d'une protection constitutionnelle. Pas de pass sanitaire lors des mariages religieux.