Mariage : Marcel et Berthe se sont dit oui il y a 82 ans

C'est dans ce petit village du Perche que la clé d'une énigme se cache peut-être. Quel est le secret d'un amour pour la vie ? Marcel et Berthe Brouard habitent ici et ces deux-là s'aiment depuis 82 ans. "On se tient toujours par la main comme des gamins", explique Berthe. Main dans la main depuis 1937. C'est Berthe qui remarque Marcel la première au bal. Il était aux bras d'une autre jeune fille bien chanceuse. Heureusement, quelques jours plus tard, ils se recroisent par hasard. En novembre 1938, le jour des 18 ans de Berthe, ils se marient mais l'histoire les rattrape. Deux ans plus tard, Marcel est fait prisonnier par les Allemands. Il ne rencontrera son premier fils Claude qu'à ses cinq ans et demi. Depuis, ils ne se sont plus jamais quittés. Leur union a fait naître quatre enfants, puis huit petits-enfants et sept arrière-petits-enfants. Alors, quel est le secret de cet amour plus fort que tout ? Déjà, des petites attentions. Et quand on leur pose la question, Marcel et Berthe ne font aucun mystère.