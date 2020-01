Mariage : quelles sont les tendances robes de mariée 2020 ?

Le Salon du mariage aura lieu ce week-end à Paris avec les robes de mariée en vedette. Robe bohème, avec des manches longues, des dentelles fines ou encore un smoking, la tenue tendance de l'année est très variée. Une robe coûte en moyenne 1 500 euros et finit sa vie dans un placard. Pour y remédier, certains magasins proposent la location. Bonne ou mauvaise idée ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.