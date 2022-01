Mariages : un grand oui pour 2022

Premier essayage de robe pour Laurence Gattini. La future mariée a pris un peu d'avance. Son mariage est prévu pour avril 2023. "On souhaite prendre notre temps, considérer les éventualités. On essaie de faire du prévisionnel", explique-t-elle. Elle n'est pas la seule à se marier malgré le Covid. Dans l'Hexagone, les mariages sont en hausse de 40% depuis 2021. Résultat : les carnets de rendez-vous saturent. Même situation chez les traiteurs. Près de 30 commandes pour les mariages sont déjà prévues cette année. C'est deux fois plus que l'année dernière. Le calendrier des réservations s'est étendu, mais les dates disponibles se font rares. Un couple a pu réserver de justesse une salle de réception après avoir visité une dizaine d'endroits sans succès. Si les mariages reviennent en force, c'est parce que les futurs mariés ont décidé de vivre avec le Covid, quitte à faire des compromis. La reprise des mariages devrait se prolonger jusqu'en 2023. TF1 | Reportage C. Eckersley, C. Gerbelot, D. Paturel