Marie-Amélie Trégouët, une apprentie boulangère pleine de passion

À l'occasion de la Saint-Honoré et de la fête du pain, celui des vrais artisans est à l'honneur. À Monteneuf, une apprentie boulangère commence sa journée de travail à trois heures et demie. Alors que tout le monde dort encore, elle a déjà les mains dans la farine. Marie-Amélie Trégouët rêve de ce métier depuis son enfance. Pétrissage, façonnage et cuisson, elle adore suivre les étapes de création du pain, un plaisir qu'elle partage avec son collègue. Près de 500 pains par jour sortent de cette boulangerie morbihannaise.