Marie-Galante : les secrets de l'indigo

Impossible de les compter. Dans cette cuve de teinture indigo, tant de reflets hypnotisants : ceux de la mer des Caraïbes, des côtes de Marie-Galante, de son ciel aussi. Quant au vert de la plante, l'indigotier, il se fait progressivement bleu émeraude grâce à la maîtrise de Pierre Mouda, gardien d'un savoir-faire longtemps oublié. Il y a sept ans, Pierre a eu un coup de cœur pour cette plante. Il découvre qu'il y a trois siècles, elle était cultivée ici à Marie-Galante, l'île où il a grandi. Il apprend à la travailler : d'abord la faire infuser pendant 24 heures dans de l'eau, et après décantation, il fera de ce jus une pâte d'indigo. Chaque jour dans son atelier, Pierre transmet sa technique et sa passion. Dans un cadre enchanteur, les visiteurs viennent apprendre à teindre des tissus comme autrefois. Plus qu'un souvenir de vacances, pour son tee-shirt, Thomas souhaite plusieurs nuances de bleu. Nous nous y sommes aussi essayés, une version avec des motifs. Quelques élastiques permettront à des morceaux de tissu de rester blancs. Dernière étape : un bain de mer pour nos œuvres du jour. TF1 | Reportage D. Sitbon, N. Clerc, F. Fernandez