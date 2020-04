Marie-Lou coud des masques pour les soignants de l’Est

À La Wantzenau, les infirmières et les aidants manquent cruellement de masques et de surblouses. Depuis plus d'une semaine, Marie-lou, couturière retraitée, n'a pas hésité à en coudre. Son atelier improvisé a déjà produit des centaines de masques et une dizaine de surblouses. Pour cette dame, aider les autres est une seconde nature. Chaque jour, elle reçoit de plus en plus de commandes.