Marine, 21 ans, la passion de la pâtisserie

C’est depuis cinq mois un rituel : ouvrir sa pâtisserie dans sa petite commune de Sarthe. À 21 ans, Marine Février a un pas d’avance sur tout. Une forêt-noire revisitée lors d’un concours en est l’exemple. "Pour moi, la pâtisserie, c’est quelque chose de fin. Et puis, on peut toujours ajouter un peu de nouveauté, on n’est jamais fermé sur tout ce qu’on doit faire", confie-t-elle. Pour arriver à ce résultat, elle a dû travailler sans relâche ces derniers mois. Les habitants du village de Mareil-en-Champagne sont ravis de faire travailler la jeune femme. Par ailleurs, elle peut aussi compter sur le soutien de sa voisine commerçante. "Elle a beaucoup de mérite de commencer et d’être là tous les matins à quatre heures. Je crois que quand elle a commencé, elle était là à deux heures du matin", affirme la coiffeuse du village. Pour tenir la boutique l’après-midi, elle a embauché Grégory Garry, un boulanger de quinze ans de métier. Marine Février souhaite bientôt faire de sa pâtisserie une boulangerie, et peut-être même ouvrir une deuxième boutique. TF1 | Reportage M. Monnier, X. Baumel