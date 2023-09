Maroc : 300 000 habitants n'ont plus de maison

La maison de Mohamed a été réduite en miettes, 49 ans de vie ici. Que deviendra ce tas de gravats ? Que va-t-il devenir lui ? Impossible d'imaginer un avenir. Dans tout le village de Talat N'Yaaqoub, des décombres et les quelques bâtiments qui ont résisté sont inhabitables. Il y a bien des maisons encore debout, mais elles sont extrêmement fragilisées. Les bâtisses pourraient s'effondrer à tout moment. Sous des tentes, certains habitants ont encore leurs maisons, mais n'osent pas y mettre un pied. Un habitant du village s'inquiète aussi pour ses enfants, car il n'y a plus d'école dans le village. "J'ai deux jeunes enfants que j'ai dû envoyer près de Marrakech avec leur mère pour qu'ils aillent à l'école", nous a-t-il expliqué. Tout ce qui faisait vivre le village a disparu. La station-service n'existe plus, une station mobile vient d'être installée. Combien de temps encore seront-ils ravitaillés ? Tout ici n'est que provisoire. TF1 | Reportage S. Chevallereau, E. Fourny, Q. Trigodet