Maroc : course contre la montre pour sauver un enfant de cinq ans

Ils ont creusé sans relâche toute la nuit. Une course contre la montre pour déblayer le terrain afin de sauver le petit Rayan de cinq ans. Depuis mardi, ce jeune marocain est bloqué à 32 mètres sous terre dans ce puits de 45 centimètres de large. Tellement étroit que pour l'extraire, les sauveteurs ont choisi de forer à proximité. En effet, ils ont atteint 30 mètres de profondeur. Les sauveteurs se trouvent dans la phase décisive. Toutefois, ils ont creusé une brèche horizontale pour parvenir jusqu'à l'enfant, toute en ayant la crainte d'éboulement. Cette opération délicate tient tout le village en haleine et surtout sa famille qui garde espoir. "Rayan est très aimé, ici, dans son village. Il me manque et pas seulement à moi. Cela fait déjà trois nuits", confie sa grand-mère. Dans sa chute, l'enfant aurait été sûrement blessé. Un hélicoptère spécialement médicalisé se tiendra prêt à le prendre en charge à tout instant. TF1 | Reportage E. Lefebvre, J. Labrouche