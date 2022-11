Maroilles, une odeur de légende

Le soleil réchauffe les prés encore gelés par la nuit. Décor magique pour commencer ce voyage dans les terres du Nord. Nous sommes en Thiérache, une région à la frontière belge où l'on produit le célèbre fromage carré à la croûte orangée. Aurélie Halleux nous offre les portes de son trésor. Dans sa cave, les maroilles vieillissent. Le rouge est une bactérie présente dans la brique et dans l'air. C'est en partie elle, qui donne son goût si particulier au fromage. Pour obtenir une bonne saveur, il faut aussi du bon lait. Et ça, c'est le rôle de Samuel. Ses vaches pâturent 200 jours par an sur un sol humide et très riche. Le lait est récupéré à la ferme tous les jours. Il est ensuite transformé dans une salle, chauffé à 28 °C très humide. Aurélie et les autres fromagères s'occupent du brassage et du moulage. La recette n'a pas changé. Le maroille est un fromage de caractère, repoussant même pour les papilles les plus sensibles. Mais cet emblème de la région a vu son image redorer grâce à un film et un célèbre dialogue. TF1 | Reportage V. Lamhaut, T. Chartier