Marols, un village bordant la Loire chargé d'histoires

Situé à plus de 800 mètres d'altitude, Marols est entouré d'une nature vierge et luxuriante. Ce charmant village est une étape incontournable pour les pèlerins en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il reflète l'harmonie, le calme et la sérénité. Marols, une terre d'accueil et de partage, a été un coup de cœur pour la peintre Bénédicte Serre qui s'y est installée il y a cinq ans.