La marque Dejou réalise des merveilleux jouets en bois d'Auvergne

Des années 30 aux années 80, la marque Dejou a fait rêver plusieurs générations d'enfants. Plus de 360 modèles ont marqué ces époques. Créée par l'arrière-grand-père et le grand-père d'Alain Lartigue, cette marque est facilement reconnaissable. 60 ans plus tard la magie opère tujours. Alain Lartigue répertorie tous les modèles existants du plus rare au plus connu et organise des expositions pour les collectionneurs. Dejou a conçu "le jouet français simple, solide et qui avait de la valeur". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.