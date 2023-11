Marques épinglées dans les rayons : le client gagnant ?

C'est ce qu'on appelle se faire afficher. Dans ses rayons, ce supermarché dénonce les augmentations de prix réclamées par certaines grandes marques et va même jusqu'à transformer leur slogan. Les clients du magasin, eux, sont perplexes. Ce type d'affichage en pleine négociation commerciale entre les supermarchés et les marques peut-il être un levier pour faire baisser les prix ? Les marques mises en cause n'ont pas été ciblées par hasard. Il s'agirait de celles qui réalisent le plus de marges. Selon Karine Sanouillet, experte de la grande distribution, "c'est assez facile pour les distributeurs de connaître (...) la rentabilité de ces grands groupes, et ils estiment aujourd'hui qu'il y a matière à aller obtenir des prix plus bas". Alors, ce coup de pression de la grande distribution pourrait-il vous faire changer vos habitudes ou vous détourner de vos marques préférées ? Les marques distributeurs pourraient dont en profiter. Les négociations commerciales doivent se terminer dans le courant du mois de janvier. TF1 | Reportage J. Corbillon, K. Jinlack