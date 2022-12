Marrons glacés, le bon goût de l'Ardèche

Blottis dans son papier doré, le marron glacé brille comme un joyau. C'est une confiserie centenaire qui fait la fierté des Ardéchois. À Privas, la plus petite préfecture de l'Hexagone, c’est la spécialité depuis 140 ans. À l’approche des fêtes, derrière les murs de l’usine Clément Faugier, des petites mains s’affairent presque jour et nuit. Une fabrication manuelle très exigeante. Une fois emmailloté dans un voile de tulle, les châtaignes ramassées en Ardèche ou en Italie sont confites dans un sirop de sucre parfumé à la vanille. C’est un procédé mis au point au XIXe siècle par Clément Faugier, le créateur de l’usine. L’usine exporte ces produits dans 90 pays. Ancrée dans son territoire, l’usine possède même son propre musée où elle conserve des anciens coffrets, et certaines datent de 1900. Dès la fin octobre, le magasin de l’usine ne désemplit pas grâce à des salariés dévoués et des clients fidèles. Les marrons glacés sont réputés dans tout le pays, et brilleront encore cette année encore sur les tables de Noël. TF1 | Reportage C. Blampain, J. Chaize