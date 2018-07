Les Marseillais se voient déjà victorieux de la Coupe du monde 2018

A Marseille, l'équipe de France rassemble toutes les générations. Les petits et les grands ont tous attrapé la fièvre de la victoire et ils comptent soutenir leur équipe jusqu'au bout. Les restaurateurs qui transmettront le match en direct, dans la soirée du mardi 10 juillet, se préparent déjà à l'affluence des grands soirs. Les drapeaux et les fumigènes sont prêts pour animer la séance. Cécile Madronet est sur place et avance qu'en cas de victoire, tous les Marseillais vont converger vers le Vieux Port, une tradition incontestée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/07/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.