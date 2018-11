Marseille : 13% de logements potentiellement indignes

De nouvelles victimes ont été retrouvées sous les décombres des trois immeubles effondrés dans le centre-ville de Marseille. Alors que les recherches pour retrouver d'éventuels survivants se poursuivent, le bilan de la catastrophe remonte à six morts. Un drame qui met en lumière le problème du mal-logement dans la cité phocéenne. Par ailleurs, près de 40 000 immeubles ont été recensés comme dangereux, ce qui concernerait 100 000 habitants. Quand ce n'est pas la sécurité, ce sont les conditions d'hygiène qui posent problème dans la plupart des logements. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.