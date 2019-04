Marseille : les batobus reprennent du service

À Marseille, les navettes maritimes ont repris du service. Les batobus sont des moyens de transport efficaces pour éviter les embouteillages de la ville. Ils sont à la fois empruntés par les touristes et les habitants. Tout au long de la traversée du littoral marseillais, les passagers découvrent avec impatience et admiration le Mucem et le fort Saint-Jean. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/04/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.