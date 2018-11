Marseille : les élans de solidarité se multiplient

Quelques jours après l'effondrement de deux bâtiments dans le centre-ville de Marseille, les recherches se poursuivent. Une septième victime a été découverte sous les décombres. Par ailleurs, ce 9 novembre 2018, de nouvelles évacuations ont eu lieu dans des immeubles voisins. Et face au désarroi des victimes, les élans de solidarités se multiplient. De la collecte de vêtements à la collecte d'argent, tout a été organisé très rapidement pour soutenir ces familles qui n'ont rien demandé et qui ont tout perdu. Yannick Noville, un propriétaire, propose de mettre à disposition son appartement pour accueillir des personnes dans le besoin. Une marche blanche aura lieu à Marseille le 10 novembre 2018 en hommage aux victimes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.