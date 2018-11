Marseille : deux immeubles mitoyens se sont effondrés

Un drame est survenu ce matin du 5 novembre 2018 à Marseille. Deux immeubles mitoyens se sont brutalement effondrés en plein centre-ville, plus précisément dans le quartier d'Aubagne. Pour l'heure, le bilan fait état de deux blessés légers. Selon les informations obtenues, l'un des immeubles était inoccupé et faisait l'objet d'un arrêté de péril. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.