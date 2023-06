Marseille pas fan de Paris 2024 !

C'est une image que certains Marseillais ont du mal à envisager : l'inscription "Paris 2024" sur le temple du football de la ville. Et forcément, les supporters marseillais réagissent. C'est un montage photo. Mais s'il a été posté il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux par le Comité d'organisation des JO, il ravive la bonne vieille rivalité OM-PSG. Un peu plus loin, touché, Titi, supporter chez les Ultras, ne veut même pas en entendre parler : "ici, c'est impossible, on ne peut pas, c'est l'ennemi juré ; tout ce qui est parisien, on ne peut pas, c'est viscéral". D'autres ont pourtant un avis beaucoup plus modéré ce lundi matin : "c'est bien, ça veut dire qu'ils nous aiment bien" ; "il faut une capitale quand on cite des jeux olympiques (...) donc Paris, c'est la capitale, il faut l'admettre". Consciente de ces réactions mitigées, la municipalité annonce déjà que cette inscription sur le stade Vélodrome sera bientôt discutée avec le Comité d'organisation des JO. TF1 | Reportage L. Huré, P. Fontalba