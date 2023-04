Marseille : quelle est la priorité des secours dans les prochaines heures ?

Plus de 36 heures après l’effondrement de deux bâtiments à Marseille (Bouches-du-Rhône), la priorité des secouristes reste la même que celle de la veille. Il s’agit d’éteindre l’incendie qui couve sous les gravats. C’est un travail difficile parce qu’à chaque fois que les pompiers parviennent à éteindre un feu, ils creusent plus profondément. Et avec l’appel d’air, d’autres feux situés plus profondément sous les décombres reprennent. L’opération est donc très fastidieuse et très minutieuse, dans un endroit dangereux. Autour du chantier, les façades des immeubles risquent de s’effondrer à leur tour. Pour toutes ces raisons, les opérations prennent du temps. Jusque-là, quatre corps ont été découverts sans vie, et quatre personnes sont toujours portées disparues, et sont toujours recherchées. TF1 | Duplex J. GARRO