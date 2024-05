Marseille s'enflamme

Cette Marseillaise a tout prévu pour être aux premières loges. Dans quelques heures, c'est ici, sur cette piste d'athlétisme de 100 mètres de long, que la flamme touchera pour la première fois le sol français, portée par le nageur Florent Manaudou. Sur les quais du Vieux-Port, l'impatience se fait déjà sentir : "Ça va être quelque chose" ; "C'est magnifique, c'est un événement mondial, ça n'arrive pas tous les jours"... A quelques mètres de là, la capitainerie de Marseille (Bouches-du-Rhône) est sur le pont, opération pédagogie auprès des plaisanciers. Mercredi, plus de 1 000 bateaux sélectionnés accompagneront le Belem, alors forcément, cela nécessite un peu d'organisation. Sur l'eau, mais aussi à terre, plus qu'une demi-journée pour habiller le Vieux-Port aux couleurs des Jeux Olympiques et pour sécuriser la cité phocéenne. L'effervescence des préparatifs ne se limite pas au Vieux-Port. Sur la digue du large, dernière répétition pour le spectacle de ce soir. Dans une chorégraphie millimétrée, ces 800 drones lumineux évolueront à 300 mètres au-dessus de l'eau, pas le droit à l'erreur. Demain, à 19h précise, la flamme olympique arrivera dans le Vieux-Port sous les yeux émerveillés de 150 000 spectateurs. TF1 | Reportage E. Binet, P. Fontalba, H.P. Amar