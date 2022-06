Martel, l’un des quatre nouveaux plus beaux villages de France

Sa nouvelle couronne la fait briller même sous la grisaille. Martel (Lot) dévoile ses charmes au premier regard, ses petites ruelles, ses jolies façades de pierre, et bien plus encore. Ces tours, il y en a sept qui en ont fait la renommée. C'est pour ce patrimoine que Martel vient rentrer dans le club restreint des plus beaux villages de France. Les Martelais et les Martelaises en sont très fiers. "Il a du caractère, du charme, et il y a la tranquillité", confie un villageois. Les vacanciers, justement, ne regrettent pas leur détour. Une journée à Martel suffit à tomber sous le charme. Le village fait désormais partie des 168 plus beaux villages de France comme Rocamadour (Lot), Beaulieu-sur-Dordogne (Corrèze) et Bergheim en Alsace (Haut-Rhin), labellisés ce week-end. Pour ces nouveaux entrants, c'est la promesse d'une fréquentation touristique en hausse de 20 à 40%. Le label des plus beaux villages de France donne de la visibilité et des idées pour les vacances. TF1 | Reportage P. Michel, J.M. Lucas