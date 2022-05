Martigues, la petite Venise provençale

Sur les rives de l'étang de Berre à quelques kilomètres de la Méditerranée, Martigues, 47 000 habitants, vit au rythme de l'eau et de ses canaux. Ils ont tracé les contours de la ville et dessiné les différents quartiers. Ils lui ont valu le nom de Venise provençale. La voie de navigation principale, c'est le canal de Caronte. Perchée au temps des Romains, elle est essentielle à l'activité économique, aux pêcheurs notamment. La pêche est une tradition ancestrale à Martigues. Le petit village s'est agrandi pendant la révolution industrielle. Dans les années 50, les ouvriers sortant de l'usine et des pêcheurs réparant leurs filets se côtoyaient le long des quais. Les embarcations traditionnelles, appelées barquettes, sont préservées aujourd'hui grâce aux membres d'une association. Au printemps, c'est le moment de leur refaire une beauté. Chacun de ces bateaux a son histoire. Au cœur de la ville, "Le Miroir aux oiseaux" est un petit port typique où tout le monde se connaît. Lorsqu'il fait beau, il fait bon de s'attarder en terrasse. Dans ce restaurant, c'est Céline qui est au service et son mari en cuisine. TF1 | Reportage B. Guénais, H.P. Amar, J. Hatoum